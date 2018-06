Mainz (AFP) Angesichts der innenpolitischen Spannungen in der Türkei wird ein EU-Beitritt in Deutschland überwiegend abgelehnt. 87 Prozent der Befragten sprachen sich in dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer gegen eine EU-Mitgliedschaft des Landes aus. Das ist die höchste jemals im Politbarometer gemessene Ablehnung einer EU-Mitgliedschaft der Türkei. Neun Prozent sprachen sich dafür aus.

