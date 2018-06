Washington (AFP) Auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Türkei gibt es sechs Tage nach dem gescheiterten Putschversuch wieder Strom. Das teilte das Kommando der US-Truppen in Europa am Freitag mit. Die türkischen Behörden hatten nach dem Umsturzversuch den Luftwaffenstützpunkt am vergangenen Samstag abgeriegelt und die Stromversorgung unterbrochen, seitdem liefen Notstrom-Generatoren. Der Flugbetrieb wurde vorübergehend ausgesetzt.

