München (AFP) Die Polizei in München hat offiziell zunächst keine Toten bei der Schießerei an einem Einkaufszentrum bestätigt. Es gebe mehrere Verletzte, teilte die Polizei über Twitter am Freitagabend mit. Die Situation sei noch unübersichtlich. Die Ermittler forderten die Münchner auf, öffentliche Plätze zu meiden.

