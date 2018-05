München (AFP) Bei der Schießerei in einem Münchner Einkaufszentrum hat es am Freitag mehrere Tote und Verletzte gegeben. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, begann die Schießerei in einer McDonalds-Filiale. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handele, sei noch offen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.