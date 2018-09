Berlin (AFP) Die große Koalition hat dem aktuellen ZDF-Politbarometer zufolge in der Wählergunst leicht zugelegt. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, könnten Union und SPD jeweils um einen Punkt verbessern, wie es in der am Freitag veröffentlichten Umfrage heißt. Die CDU/CSU käme auf 35 Prozent, die SPD auf 24 Prozent.

