Dortmund (SID) - Der Wechsel von Fußball-Weltmeister André Schürrle vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund belegt in der Liste der teuersten Transfers innerhalb der Bundesliga mit rund 30 Millionen Euro den fünften Platz. Insgesamt reicht die Summe in der Transferliste der Liga "nur" zu Rang 14. - Die Liste der teuersten Transfers in der Geschichte der Bundesliga (in Millionen Euro - Anm.: Ablösesummen sind zum Teil geschätzt bzw. könnten sich durch Zusatzvereinbarungen nachträglich erhöhen):

1. Kevin De Bruyne 2015, VfL Wolfsburg zu Manchester City 75,0 *

2. Granit Xhaka 2016, Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal 45,0

3. Henrich Mchitarjan 2016, Borussia Dortmund zu Manchester United 42,0

4. Roberto Firmino 2015, 1899 Hoffenheim zum FC Liverpool 41,0

5. Javi Martínez 2012, Athletic Bilbao zu Bayern München 40,0

6. Mats Hummels 2016, Borussia Dortmund zu Bayern München 38,0

7. Mario Götze 2013, Borussia Dortmund zu Bayern München 37,0

7. Arturo Vidal 2015, Juventus Turin zu Bayern München 37,0

9. Renato Sanches 2016, Benfica Lissabon zu Bayern München 35,0 +

9. Mario Gomez 2009, VfB Stuttgart zu Bayern München 35,0

9. Julian Draxler 2015, Schalke 04 zum VfL Wolfsburg 35,0 +

12. Edin Dzeko 2011, VfL Wolfsburg zu Manchester City 34,0

13. André Schürrle 2015, FC Chelsea zum VfL Wolfsburg 32,0

14. André Schürrle 2016, VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund 30,0

14. Heung-Min Son 2015, Bayer Leverkusen zu Tottenham Hotspur 30,0

14. Douglas Costa 2015, Schachtjor Donezk zu Bayern München 30,0

Die teuersten Transfers innerhalb der Bundesliga (in Millionen Euro):

3. Mario Gomez 2009, VfB Stuttgart zu Bayern München 35,0

6. Mario Götze 2016, Bayern München zu Borussia Dortmund 25,0

* Die Ablösesumme kann sich durch Bonuszahlungen um bis zu sieben Millionen Euro noch erhöhen.

+ Die Ablösesumme kann sich durch Bonuszahlungen noch weiter erhöhen.