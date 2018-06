Barcelona (SID) - Der spanische Erstligist FC Barcelona hat sich mit Fußball-Europameister André Gomes vom FC Valencia über einen Transfer verständigt. Dies verkündete Barca am Donnerstag via Twitter. Die Vertragsunterschrift und die offzielle Vorstellung des 22 Jahre alten Mittelfeldspielers sollen in der kommenden Woche erfolgen.

Gomes kam in der abgelaufenen Saison 30 mal für Valencia in der Primera División zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer. Bei der Fußball-EM in Frankreich stand er fünf Mal für Portugal auf dem Platz, saß im Finale gegen den Gastgeber jedoch 120 Minuten auf der Bank.