Brüssel (AFP) Die EU-Kommission verlangt eine Geldstrafe gegen Griechenland, weil Athen seit Jahren unrechtmäßige Staatshilfen an einen Schiffsbauer nicht zurückfordert. Wie die Behörde am Freitag beschloss, reicht sie vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Klage ein und fordert dabei eine Buße von rund sechs Millionen Euro gegen die griechische Regierung. In dem Fall geht es um 250 Millionen Euro, die bis 2002 an die Werft Hellenic Shipyards geflossen waren.

