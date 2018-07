München (dpa) - Nach den Schüssen am Olympia-Einkaufszentrum in München ist nach Zeugenaussagen der gesamte U-Bahn-Verkehr in der Münchner Innenstadt eingestellt worden. Dies sei in der U-Bahn per Lautsprecher-Durchsage angekündigt worden, berichteten Zeugen in sozialen Medien. Auf der Website des Münchner Verkehrsverbandes MVV war zunächst nur davon zu lesen, dass die S-Bahn derzeit nicht am Karlsplatz (Stachus) halte.

