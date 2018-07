Abuja (AFP) Die Regierung Nigerias hat Verhandlungen mit den Rebellen im Niger-Delta aufgenommen, um ein Ende der Gewalt in der ölreichen Region zu erreichen. Die Gespräche sollten eine "friedliche Lösung für die unsichere Lage" dort erreichen, sagte Präsident Muhammadu Buhari am Donnerstag in Abuja. In die Verhandlungen seien auch die Sicherheitsbehörden und die Ölkonzerne eingebunden.

