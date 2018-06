Putrajaya (AFP) Die Suche nach dem seit über zwei Jahren verschollenen Flug MH370 nähert sich ihrem Ende. Die Hoffnung, das Wrack der malaysischen Passagiermaschine zu finden, "schwindet", erklärten die Verkehrsminister der mit der Suche befassten Länder Malaysia, China und Australien am Freitag nach einem Treffen in der malaysischen Verwaltungshauptstadt Putrajaya. Nach dem Ende der großangelegten Suchaktion in dem vermuteten Absturzgebiet werde die Suche deshalb "ausgesetzt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.