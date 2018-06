Moskau (SID) - Der Kreml hofft auf die Starterlaubnis der "sauberen" russischen Sportler bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August). Die entsprechende Hoffnung drückte Wladimir Putins Sprecher Dmitri Peskow am Freitag aus.

"Wir glauben, dass Sportler, die nicht des Dopings überführt wurden und auch nicht des Dopings verdächtigt werden, das Recht haben sollten, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Das ist die Entscheidung, auf die wir zählen", sagte Peskow.

Nach der durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS am Donnerstag bestätigten Verbannung der russischen Leichtathleten von Rio droht sogar dem gesamten russischen Sport der Ausschluss. Darüber wird das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Sonntag beraten. Eine Entscheidung will das IOC bis spätestens Dienstag treffen.