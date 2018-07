Mainz (dpa) - Die große Koalition hat ihre zuletzt bröckelnde Mehrheit wieder auf fast 60 Prozent ausgebaut. Dabei verbesserte sich die SPD in der "Sonntagsfrage" des "Politbarometers" laut ZDF zum dritten Mal in Folge. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU auf 35 Prozent und die SPD auf 24 Prozent. Die Linke würde einen Punkt auf 8 Prozent abgeben, die Grünen blieben konstant bei 13 Prozent. Die FDP verschlechterte sich um einen Punkt auf 5 Prozent, die AfD könnte weiterhin mit 11 Prozent rechnen.

