Washington (AFP) Russische Kampfjets haben nach Informationen des "Wall Street Journal" in Syrien am 16. Juni einen von Spezialeinheiten Großbritanniens und der USA genutzten Stützpunkt angegriffen. Darüber hinaus sei am 12. Juli ein Lager angegriffen worden, in dem sich Angehörige syrischer Rebellen aufhielten, die vom US-Geheimdienst CIA unterstützt würden, berichtete die Zeitung in ihrer Freitagsausgabe unter Berufung auf US-Regierungsvertreter.

