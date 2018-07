Cleveland (dpa) - Amerika zuerst, ein anderes Land sofort: Unter diese Überschrift will Donald Trump seine Präsidentschaft stellen, sollte er im November zum US-Präsidenten gewählt werden. Der Immobilienmilliardär nahm in der Nacht in Cleveland unter riesigem Jubel zum Ende des viertägigen Konvents die Nominierung seiner Partei an. Im Ringen um das mächtigste Amt der Welt wird Trump gegen die Demokratin Hillary Clinton antreten, die in der kommenden Woche in Philadelphia von den Demokraten nominiert werden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.