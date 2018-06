Berlin (AFP) Nach der Schussattacke in München hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bundesweite Trauerbeflaggung angeordnet. An allen Dienstgebäuden des Bundes sollten damit am Samstag die Flaggen auf halbmast gesetzt werden. Dies geschehe als "Zeichen der Anteilnahme nach der abscheulichen Gewalttat in München", teilte das Bundesinnenministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

