München (AFP) Nach der Schießerei in München mit neun Toten wird sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Samstag vor Ort ein Bild von der Lage machen. Das teilte das Bundesinnenministerium auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. De Maizière hatte einen Aufenthalt in den USA umgehend abgebrochen.

