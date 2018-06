Budapest (SID) - WM-Spitzenreiter Nico Rosberg hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Ungarn gesichert. Der gebürtige Wiesbadener drehte im Qualifying bei abtrocknender Strecke am Samstag die schnellste Runde und verwies seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton (England) auf Platz zwei.

"Es war eine Herausforderung mit den wechselnden Bedingungen. Ich war schon überrascht, dass es so schnell abgetrocknet ist. Ich bin sehr zufrieden mit meiner letzten schnellen Runde", sagte Rosberg.

In dieser profitierte er von einem Dreher von McLaren-Pilot Fernando Alonso (Spanien), der Hamilton auf dessen schneller Runde den Weg versperrte. Zudem löste Alonsos Missgeschick eine Gelbe Flagge aus, welche die Fahrer dazu auffordert, das Tempo zu verlangsamen. Rosberg gelang in dieser Runde dennoch die Bestzeit, was Kritik auslöste.

"Nico ist unter Gelb vom Gas gegangen. Dann ist es eine echte Pole", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei RTL dazu. Am Abend untersuchte die Rennleitung den Vorfall, verzichtete aber auf eine Strafe, da sich der Deutsche regelkonform verhalten habe.

Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo (Australien) steht beim Rennen am Sonntag (14.00/RTL und Sky) auf dem dritten Startplatz vor seinem Teamkollegen Max Verstappen (Niederlande) und Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim).

"Ich weiß nicht, warum manche nicht aus dem Weg fahren, wenn sie ihre Runde abbrechen", sagte Vettel, nachdem er in seiner letzten schnellen Runde vom Gas gehen musste.

Für Rosberg, der am Freitag seinen Vertrag bis 2018 verlängert hatte, ist es die vierte Pole im elften Saisonrennen. Der 31-Jährige steht zum 26. Mal in seiner Formel-1-Karriere auf dem ersten Startplatz.

In den vergangenen beiden Jahren stand jeweils ein Mercedes auf der Pole in Ungarn, die Sieger hießen aber Ricciardo (Red Bull) und Vettel (Ferrari).

In der WM liegt Hamilton nach vier Siegen aus den letzten fünf Rennen nur noch einen Punkt hinter Rosberg.