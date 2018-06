Wangen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist in seinem Vorbereitungsspiel gegen Sparta Rotterdam nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Partie gegen den niederländischen Erstliga-Aufsteiger endete am Samstag in Wangen im Allgäu torlos.

Augsburgs Trainer Dirk Schuster wechselte zur Halbzeit neun seiner Feldspieler aus, doch den Schwaben gelang auch nach dem Seitentausch nicht der Siegtreffer. Das nächste Testspiel bestreitet der FCA am kommenden Freitag beim 1. FC Nürnberg. Noch am Montag hatte Augsburg mit 0:2 gegen Zweitligist SV Sandhausen verloren.

