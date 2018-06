Wien (SID) - Trainer Mike Büskens hat beim österreichischen Fußball-Rekordmeister Rapid Wien ein traumhaftes Debüt erlebt. Im ersten Pflichtspiel unter der Leitung des 48-jährigen Deutschen an der Seitenlinie siegte Rapid am 1. Spieltag der neuen Saison in Österreichs Bundesliga 5:0 (3:0) gegen den SV Ried.

Christoph Schösswendter (13.), Louis Schaub (29.) und Thomas Murg (42.) hatten die Gastgeber vor 23.600 Zuschauern in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße gebracht. Erneut Murg (55.) sowie der Brasilianer Joelinton (56.) schraubten das Ergebnis nach der Pause in die Höhe, anschließend schaltete Wien mehrere Gänge zurück.

Am Donnerstag (19 Uhr) müssen Büskens und Rapid in der Qualifikation zur Europa League beim weißrussischen Klub Torpedo Schodsina antreten.