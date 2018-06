Oakville (SID) - Golf-Profi und Olympia-Starter Alex Cejka (München) hat knapp drei Wochen vor dem Olympischen Golfturnier in Rio de Janeiro (11. bis 14. August) beim US-Tour-Turnier in Oakville/Kanada am zweiten Tag einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht.

Nach einer guten 71 in der ersten Runde blieb er auf dem Par-72-Kurs in der Nacht zum Samstag mit einer 69 drei Schläge unter dem Platzstandard. Damit klettert der 45-Jährige um 20 Plätze und liegt mit nun 140 Schlägen auf dem geteilten zehnten Rang.

Die Führung bei dem mit 5,9 Millionen Dollar dotierten Turnier teilen sich weiterhin die US-Amerikaner Dustin Johnson und Luke List. Nach jeweils einer 66 zum Auftakt, gelang ihnen auf der zweiten Runde je eine 71. US-Open-Sieger Johnson ist einer von mittlerweile rund 20 Top-Golfern, die auf ihren Start in Rio verzichten.