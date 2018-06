München (dpa) - Der Schütze des Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum in München ist ein 18-jähriger Deutsch-Iraner. Das teilte die Polizei in der Nacht mit. Der Mann hat sich selbst getötet. Er soll zuletzt mehrere Jahre in München gelebt haben. Der Polizei war er bislang noch nicht aufgefallen. Über das Motiv des jungen Mannes ist noch nichts bekannt. Von weiteren Tätern geht die Polizei inzwischen nicht mehr aus. Nach den Schüssen am Olympiazentrum war in manchen Teilen der Stadt Panik ausgebrochen in Teilen der Stadt. Ein Polizeisprecher sagte später, zahlreiche Hinweise per Notruf über Schusswechsel an anderen Stellen der Stadt hätten sich nicht bestätigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.