Berlin (dpa) - Nach dem Anschlag in München kommt heute der Bundessicherheitsrat in Berlin zusammen. Das sagte Kanzleramtsminister Peter Altmaier in der ARD. Dem Rat unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel gehören Altmaier, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Vizekanzler Sigmar Gabriel, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Justizminister Heiko Maas, Finanzminister Wolfgang Schäuble und Entwicklungsminister Gerd Müller an. Auch Innenminister Thomas de Maizière gehört dem Gremium an - soll zum zweiten Mal in dieser Woche seinen Urlaub unterbrochen haben.

