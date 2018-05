München (dpa) - Nach dem Anschlag von München hat die Polizei am Morgen eine Wohnung im Stadtteil Maxvorstadt durchsucht. Das mehrstöckige Wohnhaus wurde weiträumig abgesperrt, Ermittler trugen Kartons aus dem Haus. Nicht bestätigen wollte die Polizei zunächst, dass der Einsatz der Wohnung des Täters oder der Wohnung von dessen Vater gegolten habe. Das hatte das Onlineportal Bild.de gemeldet. Bereits in der Nacht hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Täter um einen 18-jährigen Deutsch-Iraner handeln soll, der zuletzt mehrere Jahre in München gelebt hat.

