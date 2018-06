New York (dpa) – Der Flugkapitän des verschwundenen MH370-Fluges hat angeblich auf seinem Computer daheim eine ähnliche Route simuliert, die das Flugzeug vermutlich an jenem Tag genommen hat. Wie das "New York Magazine" berichtet, geht das aus Ermittlungsunterlagen der Polizei in Malaysia hervor. Demnach hat der Pilot weniger als einen Monat vor dem Verschwinden der Maschine eine Strecke simuliert, die weit über den südlichen Indischen Ozean gereicht habe. Laut Bericht sind die FBI-Erkenntnisse der bisher stärkste Hinweis darauf, dass es sich um eine Mord-Selbstmord-Aktion des Piloten gehandelt habe. Die Suche nach dem Wrack von Flug MH370 ist bisher erfolglos verlaufen.

