Budapest (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Nico Rosberg ist im Abschlusstraining vor dem Großen Preis von Ungarn die schnellste Runde gefahren.

Der Mercedes-Pilot verwies auf dem Hungaroring den Niederländer Max Verstappen im Red Bull allerdings nur um die Winzigkeit von zwei Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Verstappens australischer Teamkollege Daniel Ricciardo.

Weltmeister Lewis Hamilton begnügte sich im zweiten Silberpfeil mit Platz vier. Der 31-Jährige hatte im Freitagstraining wegen eines Unfalls viel Übungszeit verloren. Dennoch gelten er und Rosberg für die Qualifikation am Nachmittag als Favoriten auf die Pole Position.

Ungarn-Vorjahressieger Sebastian Vettel belegte hinter seinem Ferrari-Stallrivalen Kimi Räikkönen Rang sechs. Nico Hülkenberg wurde im Force India 17., Pascal Wehrlein fuhr im Manor auf Platz 21.

Beim elften von 21 Saisonrennen am Sonntag könnte Rosberg erstmals in dieser Saison die WM-Führung verlieren. Der gebürtige Wiesbadener liegt nur noch einen Punkt vor Hamilton, der zuletzt vier von fünf Rennen gewonnen hat. In Ungarn siegte der britische Titelverteidiger bereits viermal. Rosberg kam hier noch nie aufs Podium.

