Köln (SID) - Vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro heißt es erstmals "Deutschland sucht den Fahnenträger". Der Sport-Informations-Dienst (SID) stellt die fünf vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nominierten Kandidaten vor.

Timo Boll (35/Tischtennis): Er ist "Mr. Tischtennis" schlechthin und würde als Fahnenträger in Rio eine Sportart repräsentieren, die in Deutschland eine enorme Breite vorweist - und dennoch nie den deutschen Fahnenträger stellte. Boll, der allerdings noch keine Olympiamedaille im Einzel gewonnen hat (mit der Mannschaft Silber in Peking 2008 und Bronze 2012 in London), erlebt in Rio seine fünften Spiele.

Lena Schöneborn (30/Moderner Fünfkampf): Ihr Name steht für den Modernen Fünfkampf in Deutschland - und seit ihrer Goldmedaille von Peking auch weltweit für eine der traditionsreichsten olympischen Sportarten. Da der Fünfkampf dennoch nur alle vier Jahre seine Nische verlässt, hätte ihre Wahl umso mehr Charme.

Moritz Fürste (31/Hockey): Wohl kaum ein Athlet setzt sich energischer für die olympische Idee ein als er, sein Engagement brachte ihm 2014 sogar eine Auszeichnung der Deutschen Olympischen Gesellschaft ein. Zudem war der Welthockey-Spieler von 2012 einer der herausragenden Spieler der Mannschaft, die Gold in London und Peking gewann. Allerdings: Schon 2012 trug eine Hockey-Spielerin (Natascha Keller) die Fahne.

Ingrid Klimke (48/Vielseitigkeitsreiten): Sie könnte es ihrem Vater gleichtun. Der 1999 verstorbene Dr. Reiner Klimke, wie seine Tochter Vielseitigkeitsreiter, trug 1988 in Seoul die Flagge der Bundesrepulik. Seine Tochter gehört zu den erfolgreichsten Reiterinnen der Gegenwart. 2008 in Peking und 2012 in London gewann sie auf Butts Abraxxas Gold mit der Mannschaft. Sie wäre die insgesamt sechste Reiterin, die die Fahne trägt.

Kristina Vogel (25/Bahnrad): Die jüngste Kandidatin war gleichzeitig die überschwänglichste. "OH MEIN GOTT!!", schrieb sie nach der Entscheidung des DOSB bei Twitter. Auf olympischer Bühne ist die fünfmalige Weltmeisterin bereits zu den Großen zu zählen. In London gewann sie 2012 gemeinsam mit Miriam Welte im Teamsprint Olympiagold. Sie wäre die erste Radsportlerin überhaupt, die die deutsche Mannschaft samt Fahne ins Olympiastadion führt.