Megève (dpa) - Die Radprofis der Tour de France haben vor dem Start der 21. Etappe der Opfer des mutmaßlichen Amoklaufs von München gedacht. Der deutsche Meister André Greipel stand während der Schweigeminute in Megève neben Tour-Spitzenreiter Chris Froome aus Großbritannien in der ersten Reihe. Danach wurde die vorletzte Etappe der Frankreich-Radrundfahrt gestartet. Sie führt über 146,5 Kilometer nach Morzine-Avoriaz. Die Tour hatte bereits nach dem Anschlag in Nizza der damaligen Opfer gedacht.

