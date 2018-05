Washington (SID) - Tennis-Profi Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 7) ist beim ATP-Turnier in Washington ins Halbfinale eingezogen. Gegen den Franzosen Benoit Paire (Nr. 4) siegte der 19-Jährige in der Nacht zum Samstag in der Runde der letzten Acht mit 6:1, 6:3. In der Vorschlussrunde trifft Zverev nun auf den an Nummer zwei gesetzten Gael Monflis (Frankreich).

Nach dem Erstrundenaus von Benjamin Becker (Orscholz) ist der Weltranglisten-27. Zverev der einzige verbliebene deutsche Teilnehmer bei dem mit 1,877 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in der US-Hauptstadt.

SID fk