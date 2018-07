München (AFP) Nach der Bluttat von München ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zu einem Besuch in der bayerischen Landeshauptstadt eingetroffen. "Ich bin heute hierher gekommen, um die Trauer der ganzen Bundesregierung und vieler, vieler Deutscher auch nach München zu bringen, mir vor Ort ein Bild zu machen und zu zeigen, dass wir zusammenstehen", sagte de Maizière am Samstag in München, wo er vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) empfangen wurde.

