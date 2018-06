München (SID) - Svetislav Pesic ist als als Trainer des Basketball-Bundesligisten Bayern München zurückgetreten. Der 66 Jahre alte Serbe kann sein Amt beim deutschen Meister von 2014 aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht weiter ausüben.

"Ich bin mir sicher, dass ich jetzt nicht nur eine gute Entscheidung für meine Gesundheit getroffen, sondern rechtzeitig auch die angemessene Verantwortung im Sinne der weiteren Entwicklung unserer Mannschaft übernommen habe", sagte der frühere Bundestrainer am Sonntag.

Pesic, der die deutsche Nationalmannschaft 1993 zum EM-Titel geführt hatte, trat sein Amt in München 2012 an und soll dem Verein in beratender Funktion erhalten bleiben. Als sein Nachfolger auf der Bank ist Serbiens Nationaltrainer Sasa Djordjevic im Gespräch.

Im vergangenen März hatte Pesic nach wiederholtem Ärger mit den Schiedsrichtern seinen Rückzug aus der Bundesliga angekündigt, um Ende Mai eine Rolle rückwärts zu machen. Sein Verbleib bei den Bayern sei zu 99 Prozent sicher, ließ der Coach zum damaligen Zeitpunkt durchblicken. Nach einer Knie-OP im Juni jedoch befindet sich Pesic noch immer in der Reha, so dass er sich nun offenbar doch für einen Abschied entschieden haben soll.