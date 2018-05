Cergy-Pontoise (AFP) Im Pariser Vorort Beaumont-sur-Oise ist die Lage nach den nächtlichen Unruhen der vergangenen Tage wieder weitgehend ruhig. Es habe im Départements Val-d'Oise am Samstagabend drei Festnahmen und "einige Zusammenstöße" gegeben, sagte ein Mitarbeiter der örtlichen Präfektur am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Er sprach von einer "Rückkehr der Ruhe". Es habe deutlich weniger Vorfälle als in den Nächten zuvor gegeben.

