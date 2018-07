Berlin (dpa) - Welche Konsequenzen müssen nach dem Amoklauf in München gezogen werden? Die politische Debatte darüber hat begonnen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sprach sich in der ARD dafür aus, die Einsatzkonzepte der Polizei noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann forderte in der "Welt am Sonntag", dass man in extremen Situationen auf die Bundeswehr zugreifen könne. Vizekanzler Sigmar Gabriel sagte der Funke Mediengruppe, man müsse nun weiter alles tun, um den Zugang zu tödlichen Waffen zu begrenzen und streng zu kontrollieren.

