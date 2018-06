Duisburg (dpa) - An der Loveparade-Gedenkstätte in Duisburg haben am Abend zahlreiche Menschen der Opfer des Unglücks vor sechs Jahren gedacht. Bei der "Nacht der 1000 Lichter" entzündeten sie mehrere Hundert Grablichter und stellten sie am Gedenkort und im Tunnel davor auf. Am 24. Juli 2010 waren an einer engen Stelle im Zugangsbereich zu der Technoparade im Gedränge 21 junge Menschen zu Tode gedrückt worden. Mindestens 652 Menschen wurden verletzt. Viele sind bis heute schwer traumatisiert. Bereits am Nachmittag hatte es eine nichtöffentliche Veranstaltung an der Gedenkstätte gegeben.

