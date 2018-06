Washington (SID) - Tennis-Hoffnung Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 7) hat beim Turnier in Washington sein drittes ATP-Finale in diesem Jahr verpasst. Gegen den Franzosen Gaël Monfils (Nr. 2) verlor der 19-Jähre in der Nacht zum Sonntag 4:6, 0:6. Damit steht Monfils gegen den Kroaten Ivo Karlovic (Nr. 13) im Endspiel.

Zverev hatte in dieser Saison bereits in Nizza und Halle das Finale erreicht, musste sich jedoch zweimal geschlagen geben. Bei dem mit 1,877 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in der US-Hauptstadt erreichte er zudem sein fünftes Halbfinale im aktuellen Kalenderjahr.