London (AFP) Nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei sind Gefangene nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International gefoltert worden. Es gebe "glaubhafte Beweise" für Folter von Festgenommenen in offiziellen und inoffiziellen Haftzentren, erklärte Amnesty am Sonntag in London. So würden Gefangene von der türkischen Polizei in Ankara und Istanbul "in schmerzhaften Positionen über einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden" festgehalten. Es gebe Fälle von Schlägen, Folter und Vergewaltigung.

