Kaiserslautern (dpa) - Mit Tempo 232 statt der erlaubten 130 Kilometer pro Stunde ist ein Autofahrer bei Kaiserslautern in eine Radarkontrolle gerast. Der Mann, der auf der Autobahn bei Enkenbach in Richtung Saarbrücken geblitzt wurde, kassierte gestern ein Fahrverbot. Rund um die Auto-Tuning-Veranstaltung "Meet the Street" sprachen die Beamten insgesamt 48 Fahrverbote aus.

