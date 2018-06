Kabul (AFP) Die Zahl der getöteten oder verletzten Zivilisten in Afghanistan hat im ersten Halbjahr 2016 einen neuen Höchststand erreicht. Von Januar bis Juni habe es insgesamt 1601 getötete und 3565 verletzten Zivilisten gegeben, erklärte die UN-Mission in Afghanistan (Unama) am Montag. Das waren vier Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und die höchste Zahl ziviler Opfer seit 2009, als die UNO ihren ersten Bericht zur Lage der afghanischen Zivilisten veröffentlicht hatte.

