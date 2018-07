München (AFP) Viele junge Menschen in Europa sind offen für neue sexuelle Erfahrungen - in einer funktionierenden Beziehung halten viele aber eher konservative Werte für unverzichtbar. Dies ist ein Zwischenergebnis der europaweiten Studie "Generation What?" zur Lebenswelt der 18- bis 34-Jährigen, wie der Bayerische Rundfunk, der Südwestrundfunk und das ZDF am Montag mitteilten.

