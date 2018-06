Berlin (dpa) - "Star Trek Beyond", das neue Abenteuer der Sternenflotte, ist auf Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts gestartet. 302 415 Besucher wollten sehen, was Regisseur Justin Lin zum 50-jährigen Bestehen der Saga aufgefahren hat, wie Media Control am Montag mitteilte. Das ist allerdings weniger als beim Start in den Vorjahren: 2009 startete "Star Trek" den Angaben zufolge mit 421 593 Zuschauern und 2013 bei "Star Trek Into Darkness" waren es 446 915.

Auf Platz zwei ist "Ice Age - Kollision voraus!" mit 236 196 Besuchern. Roland Emmerichs "Independence Day: Wiederkehr" rutscht vom Spitzenplatz auf Position drei mit 232 035 Zuschauern. Die Romanze "Ein ganzes halbes Jahr" ist nun auf Rang vier (118 757). Neu auf den fünften Platz schafft es "BFG - Big Friendly Giant" (80 931). Regisseur Steven Spielberg brachte mit "BFG" die Story der kleinen Sophie im Land der Riesen auf die Leinwand. Die Buchvorlage stammt von Bestsellerautor Roald Dahl (1916-1990), er schrieb das Kinderbuch "Sophiechen und der Riese" (Originaltitel: "The BFG").

Auch an den nordamerikanischen Kinokassen hat "Star Trek Beyond" am Wochenende abgeräumt. Mit knapp 60 Millionen Dollar (rund 55 Millionen Euro) geschätzten Einnahmen von Freitag bis Sonntag belegte der Film von Regisseur Justin Lin auf Anhieb den ersten Platz der Kinocharts.

Allerdings blieb er hinter dem sensationellen 70-Millionen-Dollar-Debüt seines Vorgängers "Star Trek Into Darkness" im Jahr 2013 zurück. Auf den zweiten Platz kamen die animierten Helden von "The Secret Life of Pets" mit gut 29 Millionen Dollar. Der Zeichentrickfilm über die Abenteuer von Haustieren, wenn ihre Besitzer nicht Zuhause sind, verdiente in drei Wochen bereits mehr als 270 Millionen Dollar.

Um den dritten Platz zeichnete sich ein Kopf-an-Kopfrennen zwischen "Ghostbusters" und "Lights Out" ab. Nach Schätzungen des Branchendienstes "Box Office Mojo" spielten beide Filme jeweils 21,6 Millionen Dollar ein. Erst zu Wochenbeginn wurden die genauen Einspielzahlen erwartet.

"Ghostbusters" war am Wochenende zuvor in den USA auf dem zweiten Rang gestartet. Der Horrorthriller "Lights Out" des schwedischen Regisseurs David F. Sandberg feierte sein Kinodebüt. Der für fünf Millionen Dollar gedrehte Gruselschocker mit Teresa Palmer und Maria Bello spielte damit seine Produktionskosten sofort um ein Vielfaches wieder ein.

Der Neueinsteiger "Ice Age - Kollision voraus!" landete mit 21 Millionen Dollar auf dem fünften Rang. Der fünfte Streich der animierten "Ice Age"-Abenteuer blieb weit hinter den Startzahlen früherer Folgen zurück.

Box Offcie Mojo