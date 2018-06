Berlin (dpa) - Trainer Pal Dardai von Hertha BSC hat "keine Angst" vor der Doppelbelastung aus Europa League und Bundesliga.

"Du brauchst Schlaf, Regeneration, vernünftige Ernährung, gute Trainer und zu Hause eine ruhige Umgebung - dann gibt es nichts Schöneres, als zweimal in der Woche zu spielen", sagte der ehemalige Profi dem "Kicker". Als die Berliner vor sechseinhalb Jahren bislang zuletzt im internationalen Wettbewerb im Einsatz waren, stiegen sie wenige Monate in die 2. Bundesliga ab.

Am Donnerstag trifft Dardais Team im Hinspiel der dritten Runde der Qualifikation zur Europa League auf den dänischen Vertreter Bröndby IF. "Das Gute an Bröndby ist, dass niemand diesen Gegner unterschätzen wird", sagte der 40-Jährige. "Wir werden nicht bei 100 Prozent Frische sein. Aber uns kann für unsere Entwicklung nichts Besseres passieren als solche K.o.-Spiele."

