Ansbach (dpa) - Nach der Bombenexplosion in Ansbach hat die Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft mehrere Gegenstände beschlagnahmt. Ob es sich um die Unterkunft des mutmaßlichen Täters handelte, wollte die Polizei nicht bestätigen. Mitarbeiter der Spurensicherung hatten am Morgen mehrere Kisten und Tüten aus dem Gebäude getragen. Am Abend hatte nach ersten Ermittlungen ein 27-jähriger Flüchtling aus Syrien eine Bombe in der Nähe eines Open-Air-Konzerts in Ansbach explodieren lassen. Der Syrer starb, zwölf weitere Menschen wurden verletzt.

