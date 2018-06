Köln (SID) - Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) fühlt sich von der IOC-Entscheidung über einen Olympiastart russischer Athleten brüskiert. "Unsere Arbeit ist beschädigt, die Glaubwürdigkeit unserer Arbeit, mittel- und langfristig", sagte die NADA-Vorsitzende Andrea Gotzmann dem SID am Montag. "Das ist ein Rückschritt in unserer Arbeit, und damit sind wir nicht alleine. Wir sind ziemlich entsetzt und werden auch eine entsprechende Stellungnahme abgeben. Die Werte des Sports und der Olympischen Charta sind in Gefahr."

Die Entscheidung über den Start russischer Sportler in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) an die Fachverbände zu delegieren, hält Gotzmann für grundlegend falsch. "Die WADA muss gestärkt werden, die Anti-Doping-Arbeit muss von den Fachverbänden losgelöst werden", betonte sie im Gegenteil. "Das ist ein Rückschritt in der Anti-Doping-Arbeit. Wir halten das für den falschen Schritt. Wir hätten uns zumindest gewünscht, dass die WADA mit involviert wird. Viele Fachverbände sehen wir in einem Interessenskonflikt."