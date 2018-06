Moskau (SID) - Der Großteil des russischen Olympia-Teams wird am Donnerstag (28. Juli) nach Rio fliegen. Das bestätigte das russische Olympia-Komitee ROC der Nachrichtenagentur TASS. Die Mannschaft werde am Morgen auf dem Flughafen Scheremetjewo verabschiedet, hieß es in einer Stellungnahme. Ursprünglich war der Abflug für den 22. Juli geplant gewesen.

Allerdings hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit einer umstrittenen Entscheidung für das Olympia-Startrecht erst am Sonntag den Weg nach Rio für russische Athleten frei gemacht. Zuvor hatten bereits unter anderem die russischen Turner ihr Flugzeug nach Brasilien bestiegen.