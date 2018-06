Istanbul (AFP) In Zusammenhang mit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei hat die Fluggesellschaft Turkish Airlines 211 Angestellte entlassen. Diese hätten mutmaßlich Verbindungen zur Gülen-Bewegung, erklärte das Unternehmen am Montag. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigt den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen und seine Anhänger, hinter dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli in der Türkei zu stehen.

