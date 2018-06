Ansbach (AFP) Die Explosion von Ansbach ist von einem 27 Jahre alten Mann aus Syrien ausgelöst worden: Dies sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) laut Bayerischem Rundfunk am frühen Montagmorgen vor der Presse in Ansbach. Der Tatverdächtige sei wegen Suizidversuchen bereits in Behandlung gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.