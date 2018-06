San Francisco (AFP) Der kriselnde US-Internetkonzern Yahoo verkauft sein Kerngeschäft an den US-Telekommunikationsriesen Verizon. Dafür zahlt Verizon 4,8 Milliarden Dollar (4,4 Milliarden Euro), wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Verizon-Chef Lowell McAdam kündigte an, Yahoo werde mit der Konzerntochter AOL verschmolzen. So solle ein "führendes weltweites Unternehmen für mobile Medien" entstehen. Verizon erhoffe sich dadurch einen Schub für das Geschäft mit Werbung im Internet.

