Wiendorf (dpa) - Ein Regionalzug ist am Abend auf der Strecke Hamburg-Stralsund südlich von Rostock mit einem Auto kollidiert. Der Fahrer des Wagens kam ums Leben, wie eine Polizeisprecherin in Rostock mitteilte. Er habe an einem Bahnübergang in der Gemeinde Wiendorf eine geschlossene Halbschranke umfahren und sei dabei von dem Zug erfasst worden. Die Fahrgäste mussten den Zug verlassen. Nach Auskunft der Deutschen Bahn ist die Strecke gesperrt. Der Fernverkehr werde umgeleitet, für den Regionalverkehr würden Ersatzbusse eingesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.