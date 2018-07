Los Angeles (SID) - Basketball-Legende Michael Jordan hat unter dem Eindruck der eskalierenden Gewalt in den USA einen flammenden Appell für die Aussöhnung zwischen Afroamerikanern und der Polizei gehalten. "Ich kann nicht länger schweigen, ich weiß, dass dieses Land besser ist als das, was wir momentan erleben", schrieb der 53-Jährige in einem Beitrag für das vom Fensehsender ESPN betriebene Sportportal "theundefeated.com".

"Als stolzer Amerikaner, Familenvater, der seinen eigenen Vater durch eine sinnlose Gewalttat verloren hat, und als dunkelhäutiger Mann bin ich erschüttert von den Todesfällen der Afroamerikaner und wütend über die feigen Angriffe auf Polizisten", so Jordan weiter. Darüber hinaus kündigte der frühere Starspieler der Chicago Bulls Spenden von jeweils einer Million Dollar an zwei Organisationen an, die sich der Verbesserung des Verhältnisses zwischen den Polizei-Behörden und dem Volk widmen.

1993 war Jordans Vater bei einer Schießerei auf einer Autobahn-Raststätte getötet worden. Während seiner aktiven Laufbahn war "Air Jordan" immer wieder dafür kritisiert worden, Aussagen zu politischen oder sozialen Themen zu verweigern.