London (dpa) - Amazon will in Großbritannien einen Feldversuch starten, um Waren bald mit Drohnen ausliefern zu können. Die britische Luftverkehrsaufsicht habe Amazon eine Genehmigung erteilt, berichtete der Onlinehändler in Seattle. Amazon strebt an, bereits im kommenden Jahr Lieferdrohnen einzusetzen. Amazon arbeitet seit Ende 2013 an seinen Plänen, rund zwei Kilogramm schwere Waren binnen einer halben Stunde mit Hilfe von Drohnen zu liefern. Inzwischen wurde bereits die zweite Generation der Fluggeräte demonstriert.

